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Haberler Magazin Ersin Korkut'un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü herkese para dağıtacak! Ağızlar açık kaldı

Ersin Korkut'un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü herkese para dağıtacak! Ağızlar açık kaldı

Ersin Korkut'un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine dönen Ersin Korkut'un para dağıtacağı öğrenildi. Son projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Korkut, dijital bir platform üzerinden yayınlanacak olan yeni programında eski mesleğine geri dönüş yapacak. Korkut hem kazanacak hem de başkalarının kazanmasını sağlayacak. İşte Ersin Korkut'un asıl mesleği olan yeni mesleği...

09.05.2023 12:10 - Son Güncelleme: 09.05.2023 12:14
Ersin Korkut’un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü herkese para dağıtacak! Ağızlar açık kaldı

Ersin Korkut'un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü, herkese para dağıtacak!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersin Korkut’un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü herkese para dağıtacak! Ağızlar açık kaldı

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, son projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ersin Korkut’un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü herkese para dağıtacak! Ağızlar açık kaldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ersin Korkut YouTube programıyla eski günlerine geri döndü.

Ersin Korkut’un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü herkese para dağıtacak! Ağızlar açık kaldı

Çekimleri geçen hafta başlayan projede uygulama üzerinden taksi çağıran yolcuları bir sürpriz bekliyor olacak.

Karşılarında Ersin Korkut'u gören yolcular hem ünlü oyuncuyla sohbet edecek, hem de genel kültürlerini test edecek.

Ersin Korkut’un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü herkese para dağıtacak! Ağızlar açık kaldı

PARA ÖDÜLÜ VERECEK
Yolculuk süresince Ersin Korkut'un sorduğu sorulara doğru cevap veren yolcular, indiklerinde çeşitli para ödülleri kazanıyorlar.

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