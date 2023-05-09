Ersin Korkut'un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine döndü herkese para dağıtacak! Ağızlar açık kaldı
Ersin Korkut'un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğine dönen Ersin Korkut'un para dağıtacağı öğrenildi. Son projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Korkut, dijital bir platform üzerinden yayınlanacak olan yeni programında eski mesleğine geri dönüş yapacak. Korkut hem kazanacak hem de başkalarının kazanmasını sağlayacak. İşte Ersin Korkut'un asıl mesleği olan yeni mesleği...
09.05.2023 12:10 - Son Güncelleme: 09.05.2023 12:14
Çekimleri geçen hafta başlayan projede uygulama üzerinden taksi çağıran yolcuları bir sürpriz bekliyor olacak.
Karşılarında Ersin Korkut'u gören yolcular hem ünlü oyuncuyla sohbet edecek, hem de genel kültürlerini test edecek.
PARA ÖDÜLÜ VERECEK
Yolculuk süresince Ersin Korkut'un sorduğu sorulara doğru cevap veren yolcular, indiklerinde çeşitli para ödülleri kazanıyorlar.