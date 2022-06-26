Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman'ın son haline bakın görenler: "Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış"
Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman'ın son haline bakın, görenler, "Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış" diyor... Kadir İnanır için söylediği, "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" sözleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu şimdilerde 60 yaşında... Parman'ın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı. Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen Sevtap Parman, "Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun." ifadelerini kullanmıştı bir açıklamasında. İşte Sevtap Parman'ın son hali...
26.06.2022 16:05 - Son Güncelleme: 26.06.2022 16:09
''ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM''
Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete."