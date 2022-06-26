Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman'ın son haline bakın görenler: "Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış"

"E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii. "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız."