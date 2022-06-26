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Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman'ın son haline bakın görenler: "Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış"

Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman'ın son haline bakın, görenler, "Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış" diyor... Kadir İnanır için söylediği, "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" sözleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu şimdilerde 60 yaşında... Parman'ın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı. Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen Sevtap Parman, "Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun." ifadelerini kullanmıştı bir açıklamasında. İşte Sevtap Parman'ın son hali...

26.06.2022 16:05 - Son Güncelleme: 26.06.2022 16:09
Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman’ın son haline bakın görenler: Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış

Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman'ın son haline bakın! Ünlü ismi görenler, "Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış" diyor.

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Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman’ın son haline bakın görenler: Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış

Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman, erotik sahneleri ve pozlarıyla, bir dönem büyük ses getirmişti.

Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman’ın son haline bakın görenler: Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış

Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi sevenlerini oldukça şaşırttı.

Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman’ın son haline bakın görenler: Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış

''ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM''

Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete."

Erotik sahnelerin vazgeçilmeziydi... Sevtap Parman’ın son haline bakın görenler: Yıllar Yeşiçam yıldızına acımamış

"E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii. "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız."

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