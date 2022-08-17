Erol Köse içinde tuttu tuttu yıllar sonra anlattı! Nez ile ilgili soruyu pas geçmedi! Özel jette cinsel ilişki itirafı olay olmuştu...
Erol Köse içinde tuttu tuttu yıllar sonra anlattı! Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına giren ve Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle yapımcılık kariyerine başlayan Erol Köse, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Köse, şimdi ise Nez ile ilgili söyledikleriyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz ay özel jetinde cinsel ilişki yaşadığını itiraf eden Nez'in bu açıklamasını hatırlatan Erol Köse konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
17.08.2022 22:55 - Son Güncelleme: 17.08.2022 23:09
Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına giren Erol Köse, sekiz yıllık kariyerinin ardından Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle yapımcılığa başladı.
Ayna, Nihat Doğan, Ferhat Güzel, Nez gibi grup ve şarkıcıların ilk albümlerini yapan Köse, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.
O açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, şimdi ise Nez ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu.
Nez ile ilgili soruyu pas geçmeyen Köse, şarkıcının kendisi için söylediği bir söze alındığını ifade ederek sitem etti.