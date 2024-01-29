Erman Toroğlu'nun boğaz manzaralı evi gez gez bitmiyor! "Evin içinde çırılçıplak geziyorum" diyen Erman Hoca başına gelenleri anlattı

Eskilerin hakemi, şimdilerin futbol yorumcusu 75 yaşındaki Erman Toroğlu, boğaz manzaralı evinin kapılarını bir açtı pir açtı. 2022 yılında kendinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile dünyaevine giren Erman Toroğlu, Bodrum'daki evinden sonra bu kez İstanbul'daki boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı. Toroğlu'nun evindeki o detay ve çıplalık anısı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin ayrıntıları.