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Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı

Can Yaman ve Demet Özdemir, Erkenci Kuş dizisi ile son günlerin en çok konuşulan iki ismi oldu. Dizide canlandırdıkları Sanem ve Can karakterleri bir yana haklarında en çok merak edilen sevgili olup olmadıkları. Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki aşk iddiaları magazin gündemini meşgul ederken bir yanda da gizli kalan ne varsa ortaya çıkıyor... Can Yaman'ın eski haline ait bir fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İkilinin bu hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

01.05.2019 09:22 - Son Güncelleme: 01.05.2019 09:36
Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdıkları karakterlerle kariyerlerinin zirvesine çıkan Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinin, özel hayatı hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Sevgili olup olmadıkları, yaşları, boyları... Hal böyle olunca sosyal medya boş durmuyor her şeyi bir bir ortaya çıkarıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerden sosyal medyayı salladı. Can Yaman'ın çocukluk fotoğrafı. Can Yaman'ın bu fotoğrafını görünce çok şaşıracaksınız.

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı

ÇAĞLA ŞİKEL

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı

ÇAĞLA ŞİKEL

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı

HİLAL ALTINBİLEK

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı

YASEMİN ÖZİLHAN

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