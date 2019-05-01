Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı

Can Yaman ve Demet Özdemir, Erkenci Kuş dizisi ile son günlerin en çok konuşulan iki ismi oldu. Dizide canlandırdıkları Sanem ve Can karakterleri bir yana haklarında en çok merak edilen sevgili olup olmadıkları. Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki aşk iddiaları magazin gündemini meşgul ederken bir yanda da gizli kalan ne varsa ortaya çıkıyor... Can Yaman'ın eski haline ait bir fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İkilinin bu hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

01.05.2019 09:22 - Son Güncelleme: 01.05.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





