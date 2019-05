Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir'in eski hali sosyal medyayı salladı

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdıkları karakterlerle kariyerlerinin zirvesine çıkan Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinin, özel hayatı hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Sevgili olup olmadıkları, yaşları, boyları... Hal böyle olunca sosyal medya boş durmuyor her şeyi bir bir ortaya çıkarıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerden sosyal medyayı salladı. Can Yaman'ın çocukluk fotoğrafı. Can Yaman'ın bu fotoğrafını görünce çok şaşıracaksınız.