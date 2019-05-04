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Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Rol aldıkları Erkenci Kuş adlı diziyle adlarından söz ettiren Demet Özdemir ve Can Yaman hakkında en ufak detay dahi merak ediliyor. Aşk yaşadıkları iddia edilen Can Yaman ve Demet Özdemir'in gerçek meslekleri hayli şaşırtıcı. Aşklarından, eğitim hayatlarına hatta geçirdikleri estetik operasyonlara kadar haklarında her şey merak edilen Can Yaman ve Demet Özdemir'in meslekleri sizi çok şaşırtacak. İşte ünlülerin meslekleri.

04.05.2019 15:25 - Son Güncelleme: 04.05.2019 15:40
Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Erkenci Kuş dizi ile kariyerlerinin zirvesine çıkan Demet Özdemir ve Can Yaman bu kez sizi çok şaşırtacak. Onlar şöhret kapılarını sonradan açanlardan.

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Can Yaman'ın asıl mesleği hayranlarını şaşırttı.

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Babasının iknasıyla da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde eğitimine başlayan Can Yaman, 2012 yılın mezun oldu.

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

2014 yılında avukat olarak 6 ay kadar çalıştıktan sonra tatile çıkıp bir daha işe dönmedi.

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!

Oyunculuk macerası ise çok yakın bir kız arkadaşının tanıştırdığı eğitmenler sayesinde başladı.

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