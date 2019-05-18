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Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki!

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri adından sık sık söz ettiren Can Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Rol arkadaşıyla sevgili olduğu iddia edilen Can Yaman öyle biriyle akraba çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. Peki Can Yaman'ın akrabası olan, spor dünyasının o ünlü ismi kim dersiniz? İşte başta Can Yaman olmak üzere ünlülerin akrabaları....

18.05.2019 12:42 - Son Güncelleme: 18.05.2019 12:42
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki!

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Can Yaman öyle biriyle akraba çıktı ki, duyanlar şaşırıp kaldı. Akrabalıkları ile sizi şaşırtacak tek kişi Can Yaman değil...

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki!

İntizar - Yıldız Tilbe

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki!

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki!

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman öyle bir isimle akraba çıktı ki!

Savaş Başar - Kemal Başar

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