Erkenci Kuş'un Can'ı Can Yaman'dan olay sözler! Hayranlarını tek tek azarladı

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Can Yaman sosyal medyada olay yarattı. Erkenci Kuş izleyicilerinin yaptığı yorumlara yanıt veren Can Yaman, takipçilerini resmen azarladı. Demediğini bırakmayan Can Yaman'a takipçileri tepki gösterdi. İşte Can Yaman'ın o cevapları.

12.07.2019 09:37 - Son Güncelleme: 12.07.2019 09:37