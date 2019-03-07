Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in sırrı ortaya çıktı! Yıllarca görüşmedi

Son günlerin en çok konuşulan konularından isimlerinden biri hiç kuşkusuz Demet Özdemir. Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir gerek özel hayatı, gerek oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Bugünlere gelmek için ise pek çok şey atlattı. Bunlardan biri de babası. Ünlü olmasını istemeyen babasıyla uzun süre görüşmedi Demet Özdemir ve yıllar sonra barıştı. Peki Demet Özdemir'in yıllardır görüşmediği babası kim? İşte başta Can Yaman ve Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin merak edilen akrabaları.