Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in sırrı ortaya çıktı! Yıllarca görüşmedi
Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir son günlerin hem en çok konuşulan hem de en çok aranan isimlerinden biri. Ancak Demet Özdemir bugünlere öyle kolay gelmedi. Önündeki en büyük engellerden biri babasıydı. Sırf bu yüzden babasıyla yıllar boyunca görüşmedi. Demet Özdemir babasıyla yakın zamanda barıştı. Hal böyle olunca Demet Özdemir'in babası merak edilir oldu. Sadece onun mu? Sevgilisi olduğu iddia edilen Can Yaman'ın da babası çok merak ediliyor. İşte başta Demet Özdemir ve Can Yaman olmak üzere ünlülerin akrabaları.
07.03.2019 17:16
- Son Güncelleme: 07.03.2019 17:29
Son günlerin en çok konuşulan konularından isimlerinden biri hiç kuşkusuz Demet Özdemir. Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir gerek özel hayatı, gerek oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Bugünlere gelmek için ise pek çok şey atlattı. Bunlardan biri de babası. Ünlü olmasını istemeyen babasıyla uzun süre görüşmedi Demet Özdemir ve yıllar sonra barıştı. Peki Demet Özdemir'in yıllardır görüşmediği babası kim? İşte başta Can Yaman ve Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin merak edilen akrabaları.
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