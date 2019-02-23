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Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in abisi ve ablası çok şaşırttı!

Can Yaman ile birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş adlı dizide canlandırığı Sanem karakteri ile son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Demet Özdemir, hakkındaki her detay ile adından söz ettiriyor. Can Yaman ile adı aşk dedikodularının zirvesinden inmeyen Demet Özdemir'in bir abisi ve bir ablası olduğunu biliyor musunuz? Demet Özdemir ağabeyi Volkan Özdemir ile ablası Derya Özdemir'i görünce çok şaşıracaksınız.

23.02.2019 15:18 - Son Güncelleme: 23.02.2019 15:29
Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in abisi ve ablası çok şaşırttı!

Erkenci Kuş dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, izleyicinin beğenisini kazandı. Özel hayatını gizli tutanlardan biri olan Demet Özdemir'in bir ağabeyi ve bir ablası olduğunu biliyor muydunuz? Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan Özdemir ve Derya Özdemir'i görünce çok şaşıracaksınız.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in abisi ve ablası çok şaşırttı!

Son dönemde yer aldığı proje ile kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşayan Aras Bulut İynemli, özel hayatını gözler önünde pek yaşamayanlardan.

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in abisi ve ablası çok şaşırttı!

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in abisi ve ablası çok şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in abisi ve ablası çok şaşırttı!
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