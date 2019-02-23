Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in abisi ve ablası çok şaşırttı!

Erkenci Kuş dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, izleyicinin beğenisini kazandı. Özel hayatını gizli tutanlardan biri olan Demet Özdemir'in bir ağabeyi ve bir ablası olduğunu biliyor muydunuz? Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan Özdemir ve Derya Özdemir'i görünce çok şaşıracaksınız.