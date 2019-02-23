Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir'in abisi ve ablası çok şaşırttı!
Can Yaman ile birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş adlı dizide canlandırığı Sanem karakteri ile son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Demet Özdemir, hakkındaki her detay ile adından söz ettiriyor. Can Yaman ile adı aşk dedikodularının zirvesinden inmeyen Demet Özdemir'in bir abisi ve bir ablası olduğunu biliyor musunuz? Demet Özdemir ağabeyi Volkan Özdemir ile ablası Derya Özdemir'i görünce çok şaşıracaksınız.
23.02.2019 15:18
- Son Güncelleme: 23.02.2019 15:29
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