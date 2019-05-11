Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir bağımlı çıktı! Instagram'da...
Can Yaman ile birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş adlı dizide canlandırığı Sanem karakteri ile son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Demet Özdemir yine çok konuşulacak. Can Yaman ile adı aşk dedikodularının zirvesinden inmeyen Demet Özdemir tam bir bağımlı çıktı. O anları Instagram hesabından paylaştı. Ancak bağımlı olan sadece o değil...
11.05.2019 09:21
- Son Güncelleme: 11.05.2019 09:21
ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR
Ajda Pekkan
Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.
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