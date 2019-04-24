Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı!
Erkenci Kuş dizisiyle son zamanların en çok konuşulan oyuncuları olan Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı. Can Yaman ve Demet Özdemir ile ilgili ortaya çıkan tüm gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Başarılı oyuncuların sır sakladıkları asıl meslekleri, duyanları adeta şok etti. Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir'in asıl mesleği ne? İşte Sosyal medyanın diline düşen ikilinin gerçek meslekleri....
24.04.2019 21:07
- Son Güncelleme: 24.04.2019 21:35
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