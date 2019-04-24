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Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı!

Erkenci Kuş dizisiyle son zamanların en çok konuşulan oyuncuları olan Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı. Can Yaman ve Demet Özdemir ile ilgili ortaya çıkan tüm gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Başarılı oyuncuların sır sakladıkları asıl meslekleri, duyanları adeta şok etti. Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir'in asıl mesleği ne? İşte Sosyal medyanın diline düşen ikilinin gerçek meslekleri....

24.04.2019 21:07 - Son Güncelleme: 24.04.2019 21:35
Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı!

Can Yaman ve Demet Özdemir'in asıl meslekleri Türkiye'yi şaşkınlığa boğdu. Başarılı oyuncuların sır sakladıkları mesleklerini duyan hayranları adeta küçük dilini yutuyor.

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı!
Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı!

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Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı!

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Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki o sır ortaya çıktı!

ŞENOL GÜNEŞ - ÖĞRETMEN

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