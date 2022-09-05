Erkan Petekkaya’nın eşi bakın kim çıktı! Sır gibi saklanıyor! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...

Usta isim Erkan Petekkaya'nın ters köşe bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak olması seyirci tarafından büyük bir merak uyandırdı. Hazırlıkları devam eden O Kız dizisinde Kadir karakterini canlandıracak olan Petekkaya, 45 yaşında birisi olacak ama dünyayı algılama seviyesi ise 5 yaşındaki bir çocuğun saflığına eş değerde olacak.