Erkan Petekkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Sır gibi saklanıyor! Erkan Petekkaya gözlerden uzak tutuyor tutmasına ama...
Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkan Petekkaya 'O Kız dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir süre önce sette kalp krizi geçirdiğine dair haberler çıkan ama bunu yalanlayan Erkan Petekkaya hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu eşi oldu. Bakın Erkan Petekkaya'nın eşi kim çıktı. İşte detaylar...
05.09.2022 15:37 - Son Güncelleme: 05.09.2022 15:37
Usta isim Erkan Petekkaya'nın ters köşe bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak olması seyirci tarafından büyük bir merak uyandırdı. Hazırlıkları devam eden O Kız dizisinde Kadir karakterini canlandıracak olan Petekkaya, 45 yaşında birisi olacak ama dünyayı algılama seviyesi ise 5 yaşındaki bir çocuğun saflığına eş değerde olacak.
Geçtiğimiz günlerde oğluyla benzerliği sosyal medyanın gündemin oturan Erkan Petekkaya'nın Kırmızı Oda'ya dahil olmasıyla birlikte herkes eşini merak ediyor. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.