Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yan görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Erkan Petekkaya'nın oğlu...

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle hayrete düşürüyor. Babasının aksine gözlerden uzak duran Cem Cano'nun son halini görünce siz de babasına benzetmekten geri durmayacaksınız.

29.01.2021 13:41 - Son Güncelleme: 29.01.2021 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





