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Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yan görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Erkan Petekkaya'nın oğlu...

Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle hayrete düşürüyor. Babasının aksine gözlerden uzak duran Cem Cano'nun son halini görünce siz de babasına benzetmekten geri durmayacaksınız.

29.01.2021 13:41 - Son Güncelleme: 29.01.2021 13:41
Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yan görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Erkan Petekkaya'nın oğlu...

Karşımıza en son Gel Dese Aşk diziyle çıkan Erkan Petekkaya, uzun bir süreden sonra Kırmızı Oda'ya konuk olacak. Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi.

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Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yan görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Erkan Petekkaya'nın oğlu...

Ünlü çift 2004 yılında oğulları Cem Cano'yu kucaklarına aldı. Didem ve Cem Cano Petekkaya gözlerden uzak durmayı tercih etti. Kırmızı Oda'ya dahil olmasıyla birlikte herkes Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano'yu merak ediyor. Cem Cano şu sıralar babasının küçük bir kopyası gibi. İşte başta Erkan Petekkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.

Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yan görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Erkan Petekkaya'nın oğlu...

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Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yan görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Erkan Petekkaya'nın oğlu...

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Erkan Petekkaya ve oğlunu yan yan görenler ayırmakta güçlük çekiyor! Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Erkan Petekkaya'nın oğlu...