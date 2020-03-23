Erhan Alpay'ın eşi bakın kim çıktı! Sefirin Kızı'nın korkulu rüyası Akın'ı canlandırıyor
Dizinin kötü karakteri Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinin Akın'ı Erhan Alpay'ın gerçek hayatta kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? İşte Erhan Alpay ve diğer ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri… Erhan Alpay, 24 Nisan 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Ayrıca Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk eğitimi almıştır.Aşktan Kaçılmaz, Güzel ve Çirkin, Analar ve Anneler, Şeref Meselesi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi bir çok yapımda rol alan Erhan Alpay, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Erhan Alpay, 1.83 metre boyunda, 78 kilo ve Boğa burcudur.
Bu sezon başında pazartesi akşamları yayın hayatına başlayan, izleyicinin karşısına çıktığı günden bu yana zirveden inmeyen Sefirin Kızı sosyal medyada adından söz ettiriyor. Nare ve Sancar Efe'nin büyük aşkının anlatıldığı dizinin kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor. Ancak en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Nare'nin korkulu rüyası Akın'ı canlandıran Erhan Alpay. İzleyiciye saç baş yolduran 34 yaşındaki Erhan Alpay diğer bir yanda da başarılı oyunculuğu ile takdir topluyor. Nare'ye olan saplantısıyla boy gösteren Erhan Alpay'ın gerçek hayattı aşkı ise bambaşka biri. İşte başta Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.