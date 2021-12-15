Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden Hepsi grubunun Gülçin Ergül’ü kahreden gerçeği hastanede öğrenmiş... Acı tesadüf ortaya çıktı

Şarkıcı, klipteki sahne için "Klibimiz pek güzel oldu, klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ve başkalarının yolunu da aydınlatan yol açan bir ilham olmuş gibi de görünüyor. Bu da benim için bir iltifat olmalı" demişti