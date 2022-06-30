Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı aşkları sette başlamış: "Erdal’ım evliliğimizin 51. yılını geride bıraktık"
Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı meğer aşkları sette başlamış... Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar evliliklerinde 51 yılı geride bıraktı. 29 Haziran 1971'de nikah masasına oturan ünlü çift birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan dile getirdiler. Evlilik yıldönümünde eşine mesaj gönderen Güzin Özyağcılar'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.
"ERDAL'IM EVLİLİĞİMİZİN 51. YILINI GERİDE BIRAKTIK"
Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı meğer aşkları sette başlamış:
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar evliliklerinde 51 yılı geride bıraktı. 29 Haziran 1971'de nikah masasına oturan ünlü çift birbirlerine olan aşklarını bir kez daha dile getirdi.
Evlilik yıldönümünde eşine mesaj gönderen Güzin Özyağcılar, paylaştığı fotoğrafın altına; "Erdal'ım evliliğimizin 51. yılını geride bıraktık. Sen Üsküp'te settesin, ben Küçükkuyu'dayım... İlk defa ayrı kutluyoruz. Saat tam 21.00'de kadehimi sağlığımıza kaldıracağım sen de kaldır. Nice yıllara sağlıkla öpüyorum." mesajını yazdı.
Eşine cevap veren usta oyuncu Erdal Özyağcılar ise, "29 Haziran 2022 - 29 Haziran 1971... 51 sene… Dile kolay! '41 kere maşallah' derler ya... Hadi bakalım hep beraber 51 kere maşallah... Güzin'imm seni çok seviyorum. Saat: 21.00'de yüreğim de sen, kadehim de öpücüğün olacak. Bekliyorum.' ifadelerini kullandı. İşte başta Erdal Özyağcılar'ın eşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri...