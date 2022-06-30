Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı aşkları sette başlamış: "Erdal’ım evliliğimizin 51. yılını geride bıraktık"

Eşine cevap veren usta oyuncu Erdal Özyağcılar ise, "29 Haziran 2022 - 29 Haziran 1971... 51 sene… Dile kolay! '41 kere maşallah' derler ya... Hadi bakalım hep beraber 51 kere maşallah... Güzin'imm seni çok seviyorum. Saat: 21.00'de yüreğim de sen, kadehim de öpücüğün olacak. Bekliyorum.' ifadelerini kullandı. İşte başta Erdal Özyağcılar'ın eşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri...