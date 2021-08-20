Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler küçük dilini yuttu o da oyuncu çıktı! Armut dibine düşmüş Erdal Beşikçioğlu'nun kızı...
Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. Onlardan biri de Erdal Beşikçioğlu. Behzat Ç. olarak hafızalarımızda yer edinen Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin görenleri şaşkına çevirdi. Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu'na yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı.
20.08.2021 11:18
- Son Güncelleme: 20.08.2021 11:18
Tatbikat Sahnesi'nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.
Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu'yla evlendi.