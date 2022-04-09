Ercan Saatçi sırılsıklam aşık hem de bakın kime! Gözünden sakındığı sevgilisi şoke etti! Meğer ünlü sanatçının güzeller güzeli kızıyla...
Ercan Saatçi sırılsıklam aşık hem de bakın kime! Hem şarkıcı hem söz yazarı olan Ercan Saatçi, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Bunun üzerine gündeme gelen Ercan Saatçi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 54 yaşındaki şarkıcının özellikle aşk hayatı merak edildi. 1997-2009 yılları arasında Ertuğrul Özkök'ün kızı Gülümsün Özkök ile evli olan Saatçi'nin uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 'İzel-Çelik-Ercan' grubuyla bir döneme damga vuran Ercan Saatçi'nin gözünden sakındığı sevgilisi kimmiş...
09.04.2022 21:55 - Son Güncelleme: 09.04.2022 21:55
1990 yılında katıldığı ve birincinin Özdemir Erdoğan'ın olduğu yarışmada üçüncü olan Ercan Saatçi, yarışmanın ardından İzel ve Çelik'le bir grup kurarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündem oldu.
Bunun üzerine gündeme gelen Ercan Saatçi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 54 yaşındaki şarkıcının özellikle aşk hayatı merak edildi.
Öte yandan Ercan Saatçi'nin sevgilisinin Türk Halk Müziğinin usta isminin kızı olduğu da ortaya çıktı.