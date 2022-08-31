Ercan Saatçi alkollü araç kullanırken yakalandı ehliyeti kaptırdı! Soruşturma başlatıldı
Şarkıcı Ercan Saatçi, geçtiğimiz ocak ayında Bebek'te alkollü bir şekilde araç kullanırken trafik denetimine takıldı. Şarkıcı, alkolmetreyi üfleyince 1.24 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan şarkıcı, "Pişmanım" dedi. Hakkında soruşturma başlatılan Ercan Saatçi'ye, yeni çıkan 'Seri Yargılama Usulü'ne göre dava açılması için üzerine atılı suçu kabul edip etmeyeceği sorulacak.
31.08.2022 10:56 - Son Güncelleme: 31.08.2022 10:56
Trafik denetiminde 1.24 promil alkollü çıkan şarkıcı Ercan Saatçi'nin ehliyetine 6 ay süreliğine el konuldu. Ünlü sanatçı, "Alkollü araç kullandığım için pişmanım" dedi