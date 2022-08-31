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Ercan Saatçi alkollü araç kullanırken yakalandı ehliyeti kaptırdı! Soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Ercan Saatçi, geçtiğimiz ocak ayında Bebek'te alkollü bir şekilde araç kullanırken trafik denetimine takıldı. Şarkıcı, alkolmetreyi üfleyince 1.24 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan şarkıcı, "Pişmanım" dedi. Hakkında soruşturma başlatılan Ercan Saatçi'ye, yeni çıkan 'Seri Yargılama Usulü'ne göre dava açılması için üzerine atılı suçu kabul edip etmeyeceği sorulacak.

31.08.2022 10:56 - Son Güncelleme: 31.08.2022 10:56
Ercan Saatçi alkollü araç kullanırken yakalandı ehliyeti kaptırdı! Soruşturma başlatıldı

Trafik denetiminde 1.24 promil alkollü çıkan şarkıcı Ercan Saatçi'nin ehliyetine 6 ay süreliğine el konuldu. Ünlü sanatçı, "Alkollü araç kullandığım için pişmanım" dedi

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Ercan Saatçi alkollü araç kullanırken yakalandı ehliyeti kaptırdı! Soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Ercan Saatçi, 18 Ocak'ta sabaha karşı Bebek'te lüks marka aracıyla seyir halindeydi.

Ercan Saatçi alkollü araç kullanırken yakalandı ehliyeti kaptırdı! Soruşturma başlatıldı

Trafik denetlemesi yapan polis memurlarınca durdurulan ünlü sanatçının yüksek promilde alkollü olduğu tespit edildi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Saatçi'nin 1.24 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 6 ay süreliğine ehliyetine el konuldu.

Ercan Saatçi alkollü araç kullanırken yakalandı ehliyeti kaptırdı! Soruşturma başlatıldı

İfadesi alınan sanatçı, araca binmeden önce iki kadeh içki aldığını, kendisini iyi hissettiği için araç kullandığını söyleyerek "Bu kadar yüksek promilde çıkacağımı tahmin etmezdim.

Ercan Saatçi alkollü araç kullanırken yakalandı ehliyeti kaptırdı! Soruşturma başlatıldı

Alkollü araç kullandığım için pişmanım" dedi.

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