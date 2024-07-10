“Entübe edildi” denmişti! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi! Jülide Kural duyurdu

Geçen aylarda rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan ve beyninde pıhtı attığı öğrenilen Kadir İnanır, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastalığı stabil ilerleyen ve bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanan Yeşilçam yıldızı, önceki gün hayranlarını bir kez daha korkuttu. İnanır'ın yeniden entübe edildiği öne sürüldü. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise ünlü oyuncunun 3 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...