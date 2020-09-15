Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...
2019 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, önceki gün iş insanı Kaan Önal'la dünyaevine girdi. 44 yaşındaki Seren Fosforoğlu, nikâh sırasında gelen anonsla gözyaşlarına hakim olamadı. Üçüncü kez nikâh masasına oturan Seren Fosforoğlu, 2005 yılında Kerem Eymür'le, 2012'de ise İbrahim Öztürk'le evlenmişti.
15.09.2020 12:11
- Son Güncelleme: 15.09.2020 12:32
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, dün akşam sade bir tören ile uzun süredir birlikte olduğu Kaan Önal ile evlendi. Seren Fosforoğlu'nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaptı. Birçok oyuncunun da katıldığı nikah töreninde koronavirüs önlemlerine dikkat edildi.
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