Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...



Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, dün akşam sade bir tören ile uzun süredir birlikte olduğu Kaan Önal ile evlendi. Seren Fosforoğlu'nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaptı. Birçok oyuncunun da katıldığı nikah töreninde koronavirüs önlemlerine dikkat edildi.