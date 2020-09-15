Haberler Galeri Magazin Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...

Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...

2019 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, önceki gün iş insanı Kaan Önal'la dünyaevine girdi. 44 yaşındaki Seren Fosforoğlu, nikâh sırasında gelen anonsla gözyaşlarına hakim olamadı. Üçüncü kez nikâh masasına oturan Seren Fosforoğlu, 2005 yılında Kerem Eymür'le, 2012'de ise İbrahim Öztürk'le evlenmişti.

15.09.2020 12:11 - Son Güncelleme: 15.09.2020 12:32
Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...


Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, dün akşam sade bir tören ile uzun süredir birlikte olduğu Kaan Önal ile evlendi. Seren Fosforoğlu'nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaptı. Birçok oyuncunun da katıldığı nikah töreninde koronavirüs önlemlerine dikkat edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...

Hürriyet'in haberine göre; 44 yaşındaki oyuncu, nikâh sırasında merhum babası Enis Fosforoğlu ve annesi Serdi Fosforoğlu'nun isimleri söylenince gözyaşlarını tutamadı.

Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...

Pandemi nedeniyle balayı programı yapamadıklarını belirten çift, "Âşığız ve mutluyuz. Bizi bu özel gecede yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...

Üçüncü kez nikâh masasına oturan Seren Fosforoğlu, 2005 yılında Kerem Eymür'le, 2012'de ise İbrahim Öztürk'le evlenmişti.

Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu Kaan Önal’la evlendi! Fosforoğlu'nu ağlatan anons...

Fosforoğlu'nun ikinci evliliğinden olan kızı Serda Nil Öztürk, çifte nikah defterlerini verdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma! Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olmuştu...
Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma! Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olmuştu...