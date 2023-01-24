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Haberler Magazin Engin Günaydın'ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer’le Taksim yolunda...

Engin Günaydın'ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer’le Taksim yolunda...

Engin Günaydın kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer'le yakalandı! Evlilik arifesindeki çift Taksim yolunda kameralara takıldı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Engin Günaydın ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer'in şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor.

24.01.2023 09:16 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:22
Engin Günaydın’ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer’le Taksim yolunda...

Engin Günaydın'ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer'le Taksim yolunda kameralara takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Engin Günaydın’ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer’le Taksim yolunda...

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Engin Günaydın ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer önceki gün Taksim'e doğru yürürken obektife takıldı.

Engin Günaydın’ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer’le Taksim yolunda...

Sevgilisiyle sohbet ederek yürüyen Engin Günaydın yokuş çıkarken bir ara yorulunca kaldırıma oturarak dinlendi. Soluklanan Günaydın ardından sevgilisiyle Taksim Meydanı'na doğru hızlı adımlarla yürümeye devam etti

Engin Günaydın’ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer’le Taksim yolunda...

ANNESİYLE TANIŞTI

Engin Günaydın, Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Buğu Selen Somer'le uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisinin annesiyle tanışan Engin Günaydın'ın Buğu Selen Somer ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

Engin Günaydın’ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer’le Taksim yolunda...

ENGİN GÜNAYDIN'IN SEVGİLİSİ BUĞU SELEN SOMER KİM?

Tiyatro yönetmen asistanı, sahne dekorcusu – tiyatro ve dizi film oyuncusu. İstanbul doğumlu. Buğu Selen Somer, Özel Saint Benoit Fransız Lisesini bitirdikten (2010) sonra 2015'te Université Sorbonne Nouvell'den mezun oldu.

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