Engin Günaydın'ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer’le Taksim yolunda...
Engin Günaydın kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer'le yakalandı! Evlilik arifesindeki çift Taksim yolunda kameralara takıldı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Engin Günaydın ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer'in şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor.
24.01.2023 09:16 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:22
Engin Günaydın'ın kendisinden yaşça küçük sevgilisi bakın kim çıktı! Evlilik arifesindeki oyuncu Buğu Selen Somer'le Taksim yolunda kameralara takıldı.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Engin Günaydın ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer önceki gün Taksim'e doğru yürürken obektife takıldı.
ANNESİYLE TANIŞTI
Engin Günaydın, Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Buğu Selen Somer'le uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisinin annesiyle tanışan Engin Günaydın'ın Buğu Selen Somer ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti.