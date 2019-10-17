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Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı şaşırttı!

Engin Altan Düzyatan'ın son hali! Diriliş Ertuğrul'da canladırdığı Ertuğrul bey karakteri ile gönüllere taht kuran ve sadece Türkiye'de değil dünyada hayran kitlesi oluşan Engin Altan Düzyatan şimdi ne yapıyor oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda merakları dindirelim Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul macerasının sona ermesinin ardından yeni bir projeye başlıyor.

17.10.2019 09:13 - Son Güncelleme: 24.10.2019 13:28
Diriliş Ertuğrul'dan sonra farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi için büründüğü imaj sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.

İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Diriliş Ertuğrul'dan sonra farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Hülya Avşar

Diriliş Ertuğrul'dan sonra farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Çağlar Çorumlu

Diriliş Ertuğrul'dan sonra farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Aydan Burhan

Diriliş Ertuğrul'dan sonra farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Ömer Dönmez

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