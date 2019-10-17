Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı şaşırttı!

Engin Altan Düzyatan'ın son hali! Diriliş Ertuğrul'da canladırdığı Ertuğrul bey karakteri ile gönüllere taht kuran ve sadece Türkiye'de değil dünyada hayran kitlesi oluşan Engin Altan Düzyatan şimdi ne yapıyor oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda merakları dindirelim Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul macerasının sona ermesinin ardından yeni bir projeye başlıyor.

17.10.2019 09:13 - Son Güncelleme: 24.10.2019 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





