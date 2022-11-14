Engin Altan Düzyatan'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi! Ekranlara dönmeye hazırlanan Neslişah Alkoçlar'ın eşi...
Dirilii Ertuğrul, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizilerinde canlandırdığı karakterlerle gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken son hali görenleri şaşkına çevirdi. Elçin Sangu'yla başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisi için gün sayan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu.
14.11.2022 09:07 - Son Güncelleme: 14.11.2022 09:07
En son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Çöp Adam dizisiyle ekrana dönüyor.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden sonra yeni projesi merakla beklenen Engin Altan Düzyatan, değişimiyle sosyal medyanın gündemine bomb gibi düştü.