Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yorumu! Geri mi dönüyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan, dizinin devamı niteliğinde ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit hakkında bakın ne dedi. Yeni dizisi ile beklenen etkiyi yapamayan Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile yerini Burak Özçivit'e bıraktı. Sosyal medyada özel hayatına dair pek çok şey paylaşılan Engin Altan Düzyatan'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Siz Engin Altan Düzyatan'ı bu haliyle tanıyorsunuz ama ona bir de böyle bakın... Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.