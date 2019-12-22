Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yorumu! Geri mi dönüyor?
Diriliş Ertuğrul dizisi ile şöhrete kavuşan Engin Altan Düzyatan herkesin dilinde olmaya devam ediyor. Diriliş'in eski başrolü Engin Altan Düzyatan FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisine transfer olmuş yeni bir başlangıç yapmıştı. Fakat son projesinde umduğunu bulamayan Engin Altan Düzyatan'ın dizisi erken final yapmıştı. TRT 1 ekranlarında yayımlanan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, ATV ekranlarında devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman olarak devam edince başrole Burak Özçivit gelmişti. Engin Altan Düzyatan, son dönemlerin en popüler oyuncularından biri… Düzyatan, 26 Temmuz, 1979'da İzmir'de dünyaya geldi. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan, dizinin devamı niteliğinde ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit hakkında bakın ne dedi. Yeni dizisi ile beklenen etkiyi yapamayan Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile yerini Burak Özçivit'e bıraktı. Sosyal medyada özel hayatına dair pek çok şey paylaşılan Engin Altan Düzyatan'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Siz Engin Altan Düzyatan'ı bu haliyle tanıyorsunuz ama ona bir de böyle bakın... Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.