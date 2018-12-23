Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın kardeşini görenler şaşırdı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan, yer aldığı Diriliş Ertuğrul adlı diziyle kariyerinde parlayan Engin Altan Düzyatan aynı zamanda, özel hayatı ile de göz dolduruyor. 2014 yılında Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştiren Engin Altan Düzyatan ailesini kameralar önünden olabildiğince uzak tutuyor. Engin Altan Düzyatan'ın kameralardan en çok uzak duran aile bireyi ise ağabeyi. İşte baştan Engin Altan Düzyatan'ın kardeşi olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

23 Aralık 2018 Pazar, 09:46:47 Güncelleme: 10:50:22
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın kardeşini görenler şaşırdı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyerinde parlayan Engin Altan Düzyatan, özel hayatnı gözlerden uzak yaşıyor. Eşi Neslişah Alkoçlar'la bile pek sık görünmeyen Engin Altan Düzyatan'ın kameralardan en uzak aile bireyi ağabeyi. Engin Altan Düzyatan'ın, avukat bir ağabeyi olduğunu biliyor muydunuz?

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın kardeşini görenler şaşırdı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Engin Altan Düzyatan'ın avukat olan ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, Engin Altan Düzyatan ile pek görünmeyen biri.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın kardeşini görenler şaşırdı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

İŞTE ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN AĞABEYİ ALPAY SELİM DÜZYATAN

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın kardeşini görenler şaşırdı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Engin Altan Düzyatan'ın ağabeyi ne kadar kameralardan uzaksa, Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın kardeşi bir o kadar ön planda.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın kardeşini görenler şaşırdı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi ise adı pek çok kez aşk dedikoduları ile gündeme gelen Aslışah Alkoçlar.

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