Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın kardeşini görenler şaşırdı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyerinde parlayan Engin Altan Düzyatan, özel hayatnı gözlerden uzak yaşıyor. Eşi Neslişah Alkoçlar'la bile pek sık görünmeyen Engin Altan Düzyatan'ın kameralardan en uzak aile bireyi ağabeyi. Engin Altan Düzyatan'ın, avukat bir ağabeyi olduğunu biliyor muydunuz?