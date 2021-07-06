Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'le ilk kez görüntülendi! Neslişah sarı mayosuyla yaktı geçti

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Barbaroslar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ailecek tatil yapıyor. Yıllardır çocuklarıyla birlikte fotoğraf vermekten imtina eden çiftin 5 yaşındaki oğulları Emir Aras ile ilk kez görüntülendi. Düzyatan çifti, katamaran kullanma dersi aldı, ardından dalış yaptı. Bu arada Emir, annesi ile babasının fotoğraflarını çekti.

06.07.2021 09:18 - Son Güncelleme: 06.07.2021 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





