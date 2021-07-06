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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'le ilk kez görüntülendi! Neslişah sarı mayosuyla yaktı geçti

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Barbaroslar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ailecek tatil yapıyor. Yıllardır çocuklarıyla birlikte fotoğraf vermekten imtina eden çiftin 5 yaşındaki oğulları Emir Aras ile ilk kez görüntülendi. Düzyatan çifti, katamaran kullanma dersi aldı, ardından dalış yaptı. Bu arada Emir, annesi ile babasının fotoğraflarını çekti.

06.07.2021 09:18 - Son Güncelleme: 06.07.2021 09:18
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'le ilk kez görüntülendi! Neslişah sarı mayosuyla yaktı geçti

Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Hülya Koçyiğit'in büyük torunu Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Ege'de açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'le ilk kez görüntülendi! Neslişah sarı mayosuyla yaktı geçti

5 yaşındaki oğulları Emir Aras ve 3 yaşındaki kızları Alara ile Ege kıyılarını tercih eden çift, bol aktiviteli bir tatil geçiriyor.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'le ilk kez görüntülendi! Neslişah sarı mayosuyla yaktı geçti

Düzyatan çifti, tatilde katamaran kullanma dersi bile aldı.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'le ilk kez görüntülendi! Neslişah sarı mayosuyla yaktı geçti

Bir saati aşkın süren ders sırasında zaman zaman zorlansalar da şikayetçi değillerdi.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'le ilk kez görüntülendi! Neslişah sarı mayosuyla yaktı geçti

Daha sonra da dalış dersi aldılar.