Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bu gerçekle şaşırtıyor! (Ünlülerin yaşları)

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Engin Altan Düzyatan, 2014'ten bu yana özel hayatınında en parlak dönemini yaşıyor. Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan'ın yaşı ise duyanları hayli şaşırtıyor. Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Engin Altan Düzyatan olmak üzere, Hande Erçel'den Serenay Sarıkaya'ya ünlülerin yaşları.

13 Aralık 2018 Perşembe, 11:45:29 Güncelleme: 12:03:40
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bu gerçekle şaşırtıyor! (Ünlülerin yaşları)

Ekranların sevilen yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında bu gerçeği biliyor muydunuz? 2014 yılından bu yana Neslişah Alkoçlar ile evli olan Engin Altan Düzyatan hiç yaşlanmayanlardan çıktı. Peki nasıl?

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bu gerçekle şaşırtıyor! (Ünlülerin yaşları)

Kimileri estetikle, kimileri genetik kodlarla... Birçoğu çok genç gösteriyor, bir kısmı yaşının insanı. İşte ünlülerin yaşları.

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bu gerçekle şaşırtıyor! (Ünlülerin yaşları)

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bu gerçekle şaşırtıyor! (Ünlülerin yaşları)

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bu gerçekle şaşırtıyor! (Ünlülerin yaşları)

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

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