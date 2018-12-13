Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar bu gerçekle şaşırtıyor! (Ünlülerin yaşları)

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Engin Altan Düzyatan, 2014'ten bu yana özel hayatınında en parlak dönemini yaşıyor. Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan'ın yaşı ise duyanları hayli şaşırtıyor. Başta ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Engin Altan Düzyatan olmak üzere, Hande Erçel'den Serenay Sarıkaya'ya ünlülerin yaşları.

13 Aralık 2018 Perşembe, 11:45:29 Güncelleme: 12:03:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





