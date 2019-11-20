Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu sosyal medyada olay oldu!

Kuruluş Osman bu gece ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman bildiğiniz gibi final yapmıştı. Diriliş Osman ile ilgili gelişmeler hala yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile pozları dikkat çekti. Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur.

20.11.2019 19:08 - Son Güncelleme: 20.11.2019 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





