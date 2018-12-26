Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar nereli? İşte ünlülerin memleketleri

Engin Altan Düzyatan 28 Ağustos 2014 yılında Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Biri kız diğeri erkek içi çocuğa sahip Düzyatan ailesi, ünlüler arasında örnek gösterilen çiftlerden. 4 sezondur Diriliş Ertuğrul dizisindeki karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın memleketi oldukça merak ediliyor. İşte 'Engin Altan Düzyatan nereli?' sorusunun cevabı...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 16:13:34 Güncelleme: 17:14:44
Engin Altan Düzyatan nereli? İşte Neslişah Alkoçlar ve diğer ünlülerin memleketleri

Engin Altan Düzyatan nereli? İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan hakkında en çok merak edilen sorunun cevabı...

Engin Altan Düzyatan nereli? İşte Neslişah Alkoçlar ve diğer ünlülerin memleketleri

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Engin Altan Düzyatan nereli? İşte Neslişah Alkoçlar ve diğer ünlülerin memleketleri

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Engin Altan Düzyatan nereli? İşte Neslişah Alkoçlar ve diğer ünlülerin memleketleri

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Engin Altan Düzyatan nereli? İşte Neslişah Alkoçlar ve diğer ünlülerin memleketleri

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