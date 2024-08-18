Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşına bastı! Hülya Koçyiğit'te partide! İşte o anlar...

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın minik prensesleri Alara, 6 yaşına bastı! Bu özel günü unutulmaz kılmak isteyen aile, sevimli bir doğum günü partisi düzenledi. Hülya Koçyiğit, Selim Soydan, Ender Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ parti için bir araya geldi. İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın kızları Alara'nın doğum gününden görüntüler...