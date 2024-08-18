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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşına bastı! Hülya Koçyiğit'te partide! İşte o anlar...

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın minik prensesleri Alara, 6 yaşına bastı! Bu özel günü unutulmaz kılmak isteyen aile, sevimli bir doğum günü partisi düzenledi. Hülya Koçyiğit, Selim Soydan, Ender Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ parti için bir araya geldi. İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın kızları Alara'nın doğum gününden görüntüler...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 17:12 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 17:31
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşına bastı! Hülya Koçyiğit’te partide! İşte o anlar... 1

Hülya Koçyiğit, Selim Soydan, Ender Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ parti için bir araya geldi. İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın kızları Alara'nın doğum gününden görüntüler...

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşına bastı! Hülya Koçyiğit’te partide! İşte o anlar... 2

Şimdilerde ATV ekranlarında 'Milyoner Aile' programının sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan, 28 Ağustos 2014 tarihinde Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın kızları Alara 6 yaşına bastı! Hülya Koçyiğit’te partide! İşte o anlar... 3

Birbirlerine olan aşklarıyla magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftin bu evliliğinden Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu oldu.

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