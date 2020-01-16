Engin Akyürek'in şoke eden fotoğrafı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı meğer daha önce...

12 Ekim 1981 yılında Ankara'da doğan Engin Akyürek, Terazi burcu, 38 yaşında… İlk olarak Yabancı Damat dizisinde izlediğimiz Engin Akyürek; daha sonra Karayılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Para Aşk ve Ölene Kadar dizilerinde yer aldı. İşte Engin Akyürek'in eski hali...