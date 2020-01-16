Engin Akyürek'in şoke eden fotoğrafı! Sefirin Kızı'nın Sancar'ı meğer daha önce...
Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Akyürek'in yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler şoke oldu. Yakışıklı oyuncuyla ilgili çıkan haberlerin ve iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Bu kez 2004 yılında "Yabancı Damat" isimli dizide rol alan Engin Akyürek'in o günlere ait fotoğrafları tartışma yarattı. Oyuncunun o günlerde çekilen fotoğraflarıyla yeni görüntüsü karşılaştırıldı ve Engin Akyürek'in "Kepçe Kulak Ameliyatı" yaptırdığı iddia edildi. İşte Sefirin Kızı'nın dik başlı Sancar'ı Engin Akyürek'in eski hali.
16.01.2020 09:31
- Son Güncelleme: 16.01.2020 09:42
Seferin Kızı dizisi ile ekranlara geri dönen 38 yaşındaki Engin Akyürek'in 2004 yılına ait fotoğrafları tartışma konusu oldu. Oyuncunun o günlerde çekilen fotoğraflarıyla yeni görüntüsü karşılaştırıldı ve Engin Akyürek "Kepçe Kulak Ameliyatı" yaptırdığı iddia edildi. Söylentiye göre kulaklarını ameliyatla düzelttiren Engin Akyürek bugünkü görüntüsüne kavuştu.
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