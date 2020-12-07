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Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın! İkizi değil sadece kardeşi...Gözlerden uzak yaşıyor ama...

Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu. Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in kardeşini görenler şaştı kaldı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. İşte Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

07.12.2020 17:16 - Son Güncelleme: 07.12.2020 17:16
Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın! İkizi değil sadece kardeşi...Gözlerden uzak yaşıyor ama...

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. 12 Ekim tarihinde doğan Engin Akyürek tüm bu şöhretinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutuyor.

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Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın! İkizi değil sadece kardeşi...Gözlerden uzak yaşıyor ama...

Engin Akyürek'in kendisine çok benzyen bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın! İkizi değil sadece kardeşi...Gözlerden uzak yaşıyor ama...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın! İkizi değil sadece kardeşi...Gözlerden uzak yaşıyor ama...
Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın! İkizi değil sadece kardeşi...Gözlerden uzak yaşıyor ama...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

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