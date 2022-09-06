Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın görenlerin ağzı açık kaldı! Ne anne ne de babaya en çok abisine benziyor: "Tıpatıp aynılar"
Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın görenlerin ağzı açık kaldı! Ne anne ne de babaya en çok abisine benziyor Eren... Sefirin Kızı, Kara Para Aşk gibi başarılı projelerde oynayan Engin Akyürek, birçok ülkede TT oldu. 12 Ekim 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Erzincanlı olan oyuncu kısa sürede gündem oldu. Türkiye başta olmak üzere İspanya, İtalya, Arjantin, Uruguay, Peru, Mısır, Kuveyt, Hindistan ve Pakistan'da gündeme damga vuran Engin Akyürek, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. Ailesi araştırılan Engin Akyürek'in kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırttı.
"TIPATIP AYNILAR"
Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek'e bakın görenlerin ağzı açık kaldı! Ne anne ne de babaya en çok abisine benziyor...
Özel hayatını kameralar önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlüler arasında yer alan Engin Akyürek kısa sürede gündem oldu.
12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, " Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı.
Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı. 2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.