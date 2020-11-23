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Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu

Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu. Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in aile bireyleri merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek pek çok ünlü ismin aksine aile üyelerini gözlerden uzak tutmayı tercih edenlerden. Bu durum yine de annesinin ve babasının fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının önüne geçemedi. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin anneleri.

23.11.2020 12:10 - Son Güncelleme: 23.11.2020 12:10
Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. 12 Ekim tarihinde doğan Engin Akyürek tüm bu şöhretinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutuyor.

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Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu

Engin Akyürek'in annesinin sosyal medyada yayılan fotoğrafları anne-oğul arasındaki benzerliği gözler önüne serdi. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin anneleri.

Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu
Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu
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