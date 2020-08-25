Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”
Ecenaz Üçer ile yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, bir süredir gündemden düşmüyor. Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırmasıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından pisti paylaşan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" dedi. İşte Enes Batur'un evi başta olmak üzere ve ünlülerin evleri...
25.08.2020 12:54
- Son Güncelleme: 25.08.2020 13:04
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp'ten ayrıldıktan sonra Ecenaz Üçer'le yeni bir aşka yelken açtı. Genç çift önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'den çıkarken görüntülendi. Enes Batur ve Ecenaz Üçer AVM'den, Batur'un geçen yıl 1.5 milyon liraya aldığı BMW i8 model arabasıyla ayrıldı.
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