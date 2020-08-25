Haberler Galeri Magazin Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”

Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”

Ecenaz Üçer ile yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, bir süredir gündemden düşmüyor. Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırmasıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından pisti paylaşan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" dedi. İşte Enes Batur'un evi başta olmak üzere ve ünlülerin evleri...

25.08.2020 12:54 - Son Güncelleme: 25.08.2020 13:04
Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”

Ecenaz Üçer ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Enes Batur, Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı yeni paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.Enes Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”

"GERİYE BİR HELİKOPTER ALMAK KALDI"

Instagram hesabından pisti gösteren bir paylaşım yapan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" dedi. Batur'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp'ten ayrıldıktan sonra Ecenaz Üçer'le yeni bir aşka yelken açtı. Genç çift önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'den çıkarken görüntülendi. Enes Batur ve Ecenaz Üçer AVM'den, Batur'un geçen yıl 1.5 milyon liraya aldığı BMW i8 model arabasıyla ayrıldı.

Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”

İşte Enes Batur'un evine yaptırdığı helikopter pisti ve ünlülerin evleri...

Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”

ENES BATUR

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesinin doğum gününü kutladı! Bikinili pozlarıyla kasıp kavuran Selin...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesinin doğum gününü kutladı! Bikinili pozlarıyla kasıp kavuran Selin...