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Enes Batur evine helikopter pisti yaptırdı! “Geriye bir helikopter almak kaldı”

Ecenaz Üçer ile yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, bir süredir gündemden düşmüyor. Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırmasıyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından pisti paylaşan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" dedi. İşte Enes Batur'un evi başta olmak üzere ve ünlülerin evleri...

25.08.2020 12:54 - Son Güncelleme: 25.08.2020 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





