Ender Balkır’ın sır gibi sakladığı güzeller güzeli biricik eşine bakın! Gören dilini ısırdı iki çocuğunun annesi meğer...

1994 yılında 19 Mayıs Üniversitesi matematik bölümünü kazanan ve eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen olarak çalışan Balkır'ın hayatı İstanbul'a taşınmasının ardından tamamen değişti.

2001- 2004 yılları arasında İstanbul'da öğretmen olarak hayatını sürdüren Balkır, bu dönemde müzikten kopmadığı için hayatında sadece müziğin olması gerektiğine karar verdi.

2004 yılında devlet memurluğundan istifa etden sanatçı, 2004-2006 yılları arasında bazı mekanlarda sahneye çıkmaya başladı ve dönemde bir albüm hazırlığına girdi. 9 Mayıs 2007 tarihinde Ender adıyla Ezim Ezim adını verdiği ilk albümünü yayınlayan Balkır, Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği adlı dizi için "Hüseynik" adlı eseri seslendirdi.

Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ustura Kemal ve Dila Hanım gibi televizyon diziler için seslendirdiği parçalarla popülaritesini arttırdı.