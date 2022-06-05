Ender Balkır’ın sır gibi sakladığı güzeller güzeli biricik eşine bakın! Gören dilini ısırdı iki çocuğunun annesi meğer...
Ender Balkır'ın sır gibi sakladığı güzeller güzeli biricik eşine bakın! Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan Ender Balkır, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan sanatçının özellikle ailesi merak edilerek "Ender Balkır'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Balkır'ın eşi güzelliğiyle hayran bırakırken ünlü çift için "Mutluluğunuz daim olsun, çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Ender Balkır'ın güzeller güzeli eşi...
Ünlü sanatçı Ender Balkır, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.
ENDER BALKIR KİMDİR?
10 Şubat 1977 yılında Tunceli/Mazgirt'te dünyaya gelen Ender Balkır, 5 yaşında ailesiyle birlikte Mersin'e yerleşti ve liseyi bitirdikten sonra konservatuarda okumak istedi fakat ailesinden destek göremeyince bu hayalinden vazgeçti.
1994 yılında 19 Mayıs Üniversitesi matematik bölümünü kazanan ve eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen olarak çalışan Balkır'ın hayatı İstanbul'a taşınmasının ardından tamamen değişti.
2001- 2004 yılları arasında İstanbul'da öğretmen olarak hayatını sürdüren Balkır, bu dönemde müzikten kopmadığı için hayatında sadece müziğin olması gerektiğine karar verdi.
2004 yılında devlet memurluğundan istifa etden sanatçı, 2004-2006 yılları arasında bazı mekanlarda sahneye çıkmaya başladı ve dönemde bir albüm hazırlığına girdi. 9 Mayıs 2007 tarihinde Ender adıyla Ezim Ezim adını verdiği ilk albümünü yayınlayan Balkır, Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği adlı dizi için "Hüseynik" adlı eseri seslendirdi.
Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ustura Kemal ve Dila Hanım gibi televizyon diziler için seslendirdiği parçalarla popülaritesini arttırdı.