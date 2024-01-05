En Son Babalar Duyar'ın Ceren'iydi! Jale Özkan karnı burnunda pozunu paylaştı! “Doğumdan tam 1 ay önce” Son haline bakın...

En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu Jale Özkan, yıllar sonra ortaya çıktı. 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturan ve geçen yıllarda anne olan Özkan, karnı burnunda bir pozunu Instagram'da yayınladı. Beyazlar içinde poz veren Özkan'ın "Doğumdan tam 1 ay önce" notunu eklediği paylaşımı yoğun ilgi gördü. Öte yandan Jale Özkan'ın son hali de dikkat çekti. İşte Jale Özkan'ın son hali...