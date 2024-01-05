En Son Babalar Duyar'ın Ceren'iydi! Jale Özkan karnı burnunda pozunu paylaştı! “Doğumdan tam 1 ay önce” Son haline bakın...

En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu Jale Özkan, yıllar sonra ortaya çıktı. 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturan ve geçen yıllarda anne olan Özkan, karnı burnunda bir pozunu Instagram'da yayınladı. Beyazlar içinde poz veren Özkan'ın "Doğumdan tam 1 ay önce" notunu eklediği paylaşımı yoğun ilgi gördü. Öte yandan Jale Özkan'ın son hali de dikkat çekti. İşte Jale Özkan'ın son hali...
Jale Özkan (Azaklı), 2000'li yılların başlarında ekranlara gelmeye başlayan En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu. Ömür Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren Jale Özkan sonrasında kızı İpek'i kucağına aldı.
Yıllar sonra ortaya çıkan Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kızına hamile olduğu döneme ait bir kareyi Instagram'da yayınladı.