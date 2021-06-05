En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali “Yıllar ne çabuk geçiyor” dedirtti

En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i Jale Özkan'ı anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali "Yıllar ne çabuk geçiyor" dedirtti… En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adını duyuran Jale Özkan'dan müjdeli haber geldi. Özkan'ın bebeğini kucağına almak için gün saydığı öğrenildi. Karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabında paylaşan Özkan'ın son hali ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte anne olmaya hazırlanan Jale Özkan'ın son hali…

05.06.2021 21:29 - Son Güncelleme: 05.06.2021 22:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





