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En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali “Yıllar ne çabuk geçiyor” dedirtti

En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i Jale Özkan'ı anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali "Yıllar ne çabuk geçiyor" dedirtti… En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adını duyuran Jale Özkan'dan müjdeli haber geldi. Özkan'ın bebeğini kucağına almak için gün saydığı öğrenildi. Karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabında paylaşan Özkan'ın son hali ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte anne olmaya hazırlanan Jale Özkan'ın son hali…

05.06.2021 21:29 - Son Güncelleme: 05.06.2021 22:01
En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali “Yıllar ne çabuk geçiyor” dedirtti

Türk televizyon tarihine adını yazdıran diziler arasında yer alan En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Jale Özkan'dan müjdeli haber geldi.

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En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali “Yıllar ne çabuk geçiyor” dedirtti

2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturan Ömür Özkan'ın 8,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Özkan'ın karnı burnunda pozu ise sosyal medyaya damga vurdu.

En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali “Yıllar ne çabuk geçiyor” dedirtti

Uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan oyuncunun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Jale Özkan olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali “Yıllar ne çabuk geçiyor” dedirtti

Serenay Sarıkaya

En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne olmak için gün saymaya başladı! Son hali “Yıllar ne çabuk geçiyor” dedirtti

Filiz Akın