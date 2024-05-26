PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle...

Yönetmen koltuğuna Kartal Tibet'in oturduğu 1983 yapım En Büyük Şaban filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla gündeme geldi. 1983 yapımı filmde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Dinçer Çekmez'in hayatı da merak edildi. Metin Çekmez ile kardeş olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 2 çocuk babası merhum sanatçının, Ah Nerede, Korkusuz Korkak gibi filmlerde rol alan Yeşilçam yıldızıyla bir dönem evli olduğu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Dinçer Çekmez bir dönem hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:09 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:09
En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle... 1

Yönetmen koltuğuna Kartal Tibet'in oturduğu 1983 yapım En Büyük Şaban filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla gündeme geldi.

En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle... 2

1983 yapımı filmde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Dinçer Çekmez'in hayatı da merak edildi.

En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle... 3

Kemal Sunal'ın başrollerinde yer aldığı Şark Bülbülü, Atla Gel Şaban, En Büyük Şaban gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Dinçer Çekmez'in özellikle ailesi merak konusu oldu.

SON DAKİKA