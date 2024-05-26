En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle...

Yönetmen koltuğuna Kartal Tibet'in oturduğu 1983 yapım En Büyük Şaban filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla gündeme geldi. 1983 yapımı filmde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Dinçer Çekmez'in hayatı da merak edildi. Metin Çekmez ile kardeş olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 2 çocuk babası merhum sanatçının, Ah Nerede, Korkusuz Korkak gibi filmlerde rol alan Yeşilçam yıldızıyla bir dönem evli olduğu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Dinçer Çekmez bir dönem hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...