Emret Komutanım’ın sarışın bombası Suzi’ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan ve askerliğe dair detayların anlatıldığı dizide Damla Debre, Suzi karakterine hayat verdi.Albay Muzaffer Kısakürek'in kızı Suzi'ye hayat veren Debre, oyunculuğu ve yine o dönem güzelliği ile beğeni toplamıştı.