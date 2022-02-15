Emret Komutanım'ın sarışın bombası Suzi'ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...
Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Emret Komutanım... Bu dönemde çok zor bir araya getirilebilecek bir kadroyu bir araya getiren Emret Komutanım'un, en çok dikkat çeken isimlerinden biri Suzi karakterine hayat veren Damla Debre'ydi. Küçük yüz hatları, sapsarı saçlarıyla ve güzelliğiyle göz kamaştıran Damla Debre, tek sezonluk şöhretin ardından ortadan kayboldu. Ve yıllar sonra ortaya çıkan Damla Debre, güzelliğine güzellik katarak yaş aldığını herkese kanıtladı. İşte başta Damla Debre olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
15.02.2022 16:20
- Son Güncelleme: 15.02.2022 16:20
Emret Komutanım'da Albay'ın haylaz kızı Suzi'yi canlandıran Damla Debre, son haliyle görenleri büyüledi. 18 yaşındayken dizide yer alan Debre, aradan yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmemiş.
Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan ve askerliğe dair detayların anlatıldığı dizide Damla Debre, Suzi karakterine hayat verdi.Albay Muzaffer Kısakürek'in kızı Suzi'ye hayat veren Debre, oyunculuğu ve yine o dönem güzelliği ile beğeni toplamıştı.
Dizide Arda Kural'ın hayat verdiği Ferit karakterine aşık olan bir genç kızı canlandıran Damla Debre, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.