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Haberler Magazin Emret Komutanım'ın sarışın bombası Suzi'ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...

Emret Komutanım'ın sarışın bombası Suzi'ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Emret Komutanım... Bu dönemde çok zor bir araya getirilebilecek bir kadroyu bir araya getiren Emret Komutanım'un, en çok dikkat çeken isimlerinden biri Suzi karakterine hayat veren Damla Debre'ydi. Küçük yüz hatları, sapsarı saçlarıyla ve güzelliğiyle göz kamaştıran Damla Debre, tek sezonluk şöhretin ardından ortadan kayboldu. Ve yıllar sonra ortaya çıkan Damla Debre, güzelliğine güzellik katarak yaş aldığını herkese kanıtladı. İşte başta Damla Debre olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

15.02.2022 16:20 - Son Güncelleme: 15.02.2022 16:20
Emret Komutanım’ın sarışın bombası Suzi’ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...

Emret Komutanım'da Albay'ın haylaz kızı Suzi'yi canlandıran Damla Debre, son haliyle görenleri büyüledi. 18 yaşındayken dizide yer alan Debre, aradan yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmemiş.

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Emret Komutanım’ın sarışın bombası Suzi’ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...

2005-2008 yılları arasında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Emre Komutanım dizisi, efsane projeler arasına adını yazdırdı. Sermiyan Midyat, Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Engin Hepileri ve Ufuk Özkan'ı buluşturan dizi, 30 Nisan 2007 tarihinde sona erdi.

Emret Komutanım’ın sarışın bombası Suzi’ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan ve askerliğe dair detayların anlatıldığı dizide Damla Debre, Suzi karakterine hayat verdi.Albay Muzaffer Kısakürek'in kızı Suzi'ye hayat veren Debre, oyunculuğu ve yine o dönem güzelliği ile beğeni toplamıştı.

Emret Komutanım’ın sarışın bombası Suzi’ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...

Dizide Arda Kural'ın hayat verdiği Ferit karakterine aşık olan bir genç kızı canlandıran Damla Debre, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Emret Komutanım’ın sarışın bombası Suzi’ydi ekrandan elini eteğini çekti! Şimdi yıllar öncesinden daha daha afet Damla Debre...

17 Haziran 1987 doğumlu olan genç oyuncu ekranlardan çekildi ancak sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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