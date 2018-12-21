Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü sevgilisi kim? İşte ünlü isimlerle sevgili olan futbolcular...

Emre Belözoğlu'nun bir zamanlar hangi ünlü isimle sevgili olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Medipol Başakşehir'in 38 yaşındaki oyuncusu Emre Belözoğlu her hareketiyle gündeme gelen futbolcular arasında. Belözoğlu iddialara göre o zamanlar, sevgilisini görebilmek uğruna her hafta 19 bin 500 dolara (Yaklaşık 24 milyar lira) kıyarak Newcastle'den İstanbul'a özel uçak kiralayarak gelip gidiyordu. Yeşil sahaların hızlı isimleri ve magazin dünyasının yıldızları arasında yaşanan sansasyonel ilişkileri sizler için derledik. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları...

21 Aralık 2018 Cuma, 14:49:52 Güncelleme: 15:00:11
Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü sevgilisi kim? İşte ünlü isimlerle sevgili olan futbolcular...

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BÜYÜK AŞKI!

Medipol Başakşehir'in oyuncusu Emre Belözoğlu bir zamanlar bakın hangi ünlü güzelle birlikteymiş...

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü sevgilisi kim? İşte ünlü isimlerle sevgili olan futbolcular...

Arda Turan-Sinem Kobal

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü sevgilisi kim? İşte ünlü isimlerle sevgili olan futbolcular...

Sinan Engin-Seda Sayan

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü sevgilisi kim? İşte ünlü isimlerle sevgili olan futbolcular...

Selim Soydan-Hülya Koçyiğit

Emre Belözoğlu'nun uğruna dağları aştığı ünlü sevgilisi kim? İşte ünlü isimlerle sevgili olan futbolcular...

Türkiye günlerce bu aşkları konuştu. Kimisi birbirine çok yakıştırıldı, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılamadı. Birçoğu geçmişte kalmış fakat hala akıllardan silinmeyen futbolcu aşklarını sizler için derledik. İçlerinden bazılarına şaşırmamak elde değil.

Tanju Çolak-Hülya Avşar

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