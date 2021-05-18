Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç satanist büyüler mi yaptırıyor? Kiralık katil skandalının ardından kan donduran iddia!
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç satanist büyüler mi yaptırıyor? Kiralık katil skandalının ardından kan donduran iddia gündeme bomba gibi düştü. Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil, çocuk istismarı derken şimdi de satanist büyüler iddiası ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde Yağmur Sarnıç hakkında suç duyurusunda bulunan modacı Süleyman Tezcan'dan kan donduran yeni iddialar geldi. Sarnıç'ın suç örgütleriyle birlikte hareket ettiğini söyleyen Tezcan, şimdi de satanist büyüler yaptığı iddiasında bulundu. Emre Aşık'a satanist büyüler yaptıklarını söyleyen Tezcan, "Yağmur, satanist (şeytana tapan) bir tarikattan yardım alıyor. Eşi Emre Aşık'a satanist büyüler yaptı, bana da şifalı su diye lağım suyu içirdi" dedi.
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi. Savcılığa başvuran Tezcan şunları söyledi: "Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar. Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar, pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim."
'BENİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI'
tilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın illegal işlerin içerisinde olduğunu fark ettiği için kendisini öldürme planı yaptığını ifade etti. Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Tezcan, dilekçesinde şunları anlattı: "Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım. Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim. Boşanma aşamasına geldiğinde de ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı. Tanıklık yapmayacağımı söyledim. Zamanla birçok illegal iş içerisinde olduğunu görünce rahatsız oldum. Beni kendisine tehdit olarak algıladı. Sevgilisi Baycan Şenürek ile beni zehirlemeye çalıştı.
Tezcan ayrıca cezaevindeyken arkadaşlarının kendisine göndermek için verdikleri yüklü miktarda paranın büyük bölümünü Sarnıç'ın zimmetine geçirdiğini, cezaevinden çıktığında da evinde Rolex marka saatinin ve pırlanta yüzüğünün kaybolduğunu fark ettiğini bildirdi. Tezcan, evinin anahtarının sadece Sarnıç'ta olduğunu vurguladı. Modacı, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma, öldürmeye teşebbüs, intihara yönlendirme, işkence, tehdit, hakaret, şantaj, suça iştirak, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çok sayıda suçtan dava açılmasını talep etti.