Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç satanist büyüler mi yaptırıyor? Kiralık katil skandalının ardından kan donduran iddia!

'BENİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI'

tilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın illegal işlerin içerisinde olduğunu fark ettiği için kendisini öldürme planı yaptığını ifade etti. Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Tezcan, dilekçesinde şunları anlattı: "Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım. Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim. Boşanma aşamasına geldiğinde de ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı. Tanıklık yapmayacağımı söyledim. Zamanla birçok illegal iş içerisinde olduğunu görünce rahatsız oldum. Beni kendisine tehdit olarak algıladı. Sevgilisi Baycan Şenürek ile beni zehirlemeye çalıştı.