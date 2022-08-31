Emre Aşık'ın 6 ayrı dosyadan aranan eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık'la kanlı bıçaklı olmuşlardı
Eski milli futbolcu Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasındayken kendisi aleyhinde açıklama yapmaması için mahkemeden korunma kararı çıkardı. Ancak Yağmur Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıktı ve Emre Aşık'ı aşağılayan, itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı. Mahkeme, Yağmur Sarnıç'ın zorlama hapse tabi tutulmasına karar verdi. Hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan Yağmur Sarnıç yakalandı ve gözaltına alındı. İşte detaylar.
31.08.2022 13:39 - Son Güncelleme: 31.08.2022 13:39
Eski milli futbolcu Emre Aşık ve üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası 2,5 yıl sürmüştü. Çekişmeli süren boşanma davası ve ikilinin arasında geçenler günlerce gündemden düşmemişti.
2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davasının ardından mahkeme boşanmalarına ve üç çocuğun velayetinin ise baba Emre Aşık'a verilmesine karar vermişti.