Emre Aşık’ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan eşki eşi Yağmur Sarnıç ile birlikte 3 sanık hakkında karar! Onca skandala rağmen...

"YARIM BIRAKTIĞIM İŞİ TAMAMLAYACAĞIM"

Sanıklardan Sungur'un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım" dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık'ın mezarını buraya kazacağız diye tarlada görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.