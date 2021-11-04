Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan eşki eşi Yağmur Sarnıç ile birlikte 3 sanık hakkında karar! Onca skandala rağmen...
Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil, hamilelik derken Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ın davasında son karar verildi. Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla eski eşi Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 3 sanığında ayrı ayrı beraatine karar verdi.
Duruşmaya, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç, duruşmaya katılmadı. Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
PARA İSTEYEREK YAĞMALAMAYA KALKTI
Müşteki Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur'u tanımadıklarını, kendisiyle ilgili birçok suç duyurusu olduğunu ve Sungur'un kendilerinden para isteyerek yağmalamaya çalıştığını anlattı.
"YARIM BIRAKTIĞIM İŞİ TAMAMLAYACAĞIM"
Sanıklardan Sungur'un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım" dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık'ın mezarını buraya kazacağız diye tarlada görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.