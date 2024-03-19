Emre Altuğ’un yeğeniyle benzerliğine bakın! Yalı Çapkını'nından ayrılacağı konuşuluyordu! Çağla Şıkel'in eski eşinin ikizi sanki...

Emre Altuğ ve ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 tarihinde dünyaevine girdi. Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle boy gösteriyor. Dizideki Orhan karakteriyle sık sık konuşulan Emre Altuğ, geçtiğimiz gün yeğeniyle fotoğrafını paylaştı. Amca ve yeğeninin benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Emre Altuğ ve yeğeninin benzerliği!
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, Orhan karakteriyle şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları gibi sevilen isimlerle boy gösteriyor.
Emre Altuğ ve ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 tarihinde dünyaevine girdi.
Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdı.