Emre Altuğ’un itirafına ilk yorum Yonca Evcimik’ten! Nüfus cüzdanı detayı dikkat çekti! “Şevket Altuğ’un oğlu olduğum...”

7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, son olarak özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının Şevket Altuğ ile ilgili yaptığı samimi itirafına Yonca Evcimik kayıtsız kalamadı. İşte Emre Altuğ'un o açıklaması...