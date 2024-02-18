Emre Altuğ’un itirafına ilk yorum Yonca Evcimik’ten! Nüfus cüzdanı detayı dikkat çekti! “Şevket Altuğ’un oğlu olduğum...”

7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Emre Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, son olarak özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının Şevket Altuğ ile ilgili yaptığı samimi itirafına Yonca Evcimik kayıtsız kalamadı. İşte Emre Altuğ'un o açıklaması...
1999'da ilk albümünü yayınlayan Emre Altuğ'un en büyük isteği oyuncu olmaktı ve müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi.
Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol alan Altuğ, bir yandan da Sıcak, Dudak Dudağa, Kişiye Özel, Zil gibi albümleriyle müzik listelerini alt üst etti.
Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında yeteneklerini sergileyen ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Altuğ, işleri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.