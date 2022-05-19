Emre Altuğ’un birebir kopyası olan Uzay’ın son haline bakın! “Önceliğim çocuklarım” diyen Çağla Şıkel’in yakışıklı oğlu hayran bıraktı

"ÖNCELİK ÇOCUKLARIM"

Şıkel, "Aşka hazır olmak ya da olmamak diye bir şey yok ama benim önceliğim ailem, sonra işim. Bu araya sıkışabilecek birileri olduğu zaman kendine yer edecektir. 'Böyle bir boşluk var, gelsin oraya puzzle gibi oraya otursun, vay orası boş' falan öyle bir şey yok. Öncelik çocuklarım ve onların mutluluğu" şeklinde konuştu.