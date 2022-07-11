Emre Altuğ’un ‘arkadaş değiliz’ demişti! Çağla Şıkel Mikonos'tan paylaştı etkisi Türkiye'de görüldü! Çağla Şıkel siyah mayosuyla...
2008 yılında Emre Altuğ ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat dünyaya getiren ünlü manken, 2015 yılında şarkıcı eşi ile boşanmıştı. Eski eşler geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla günlerce konuşulmuştu. Emre Altuğ'un "arkadaş değiliz" dediği Çağla Şıkel, Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte 43 yaşındaki Çağla'nın çok konuşulan o paylaşımları...
11.07.2022 12:33 - Son Güncelleme: 11.07.2022 12:33
Podyumların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını Yunanistan'ın renkli ve eğlenceli adası Mikonos'a çevirdi. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen 1997 Türkiye Güzeli, sosyal medyada yayınladığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. 43 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit haline övgü yağdı.
Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girmişti.
Şıkel, 2015 yılında ise 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Emre Altuğ ile ayrılık kararı alarak evliliğini sonlandırmıştı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü manken, geçtiğimiz günlerde eski eşi Emre Altuğ'un açıklamalarıyla gündem olmuştu.